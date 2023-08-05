أمجد فريد: "نستطيع التغلب على الذكاء الاصطناعي والتصوير لن يموت"

قال المهندس والمصور أمجد فريد أن الإنسان يمكنه التغلب على خطورة الذكاء الاصطناعي بتسخيره لخدمته ومساعدته في إنجاز أعماله بشكل أكثر احترافية ودقة، مؤكدًا أن هذا ما حدث إبان ظهور الآلات في أوروبا عندما حطمها العمال.

وأضاف "فريد" في تصريح صحفي اليوم، أن مهنة التصوير لن تموت حتى في ظل تطور الذكاء الاصطناعي قائلًا: "نعمل على تدريب الطلاب على استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور وكذلك التصوير الفوتوغرافي والإضاءة ومهارات التسويق والبيع، إضافة إلى مهارات وفنون التواصل مع العملاء، وكيفية تطوير مهارات المبدع، وكيفية استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبدع في التطوير حتى يظل دوره أساسي ولا يمكن استبداله بالذكاء الاصطناعي.

ودعا المهندس والمصور الشاب العاملين في حقل التصوير بالتدريب والاستعداد لاستخدام التقنيات الحديثة على رأسها الذكاء الاصطناعي من أجل انتاج صور وفيديو بشكل أكثر احترافية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل والمخيف الذي يشهده العالم الآن.