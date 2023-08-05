المثلوثي يوجه رسالة لرونالدو: "سعيد باللعب ضد مثلي الأعلى"

علق الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مواجهة فريقه أمام النصر السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان الزمالك قد ودع البطولة بعد التعادل أمام النصر، إذ جاء في المركز الثالث بدور المجموعات برصيد 4 نقاط، بينما تأهل العالمي للدور ربع النهائي بجانب مواطنه الشباب.

وقام المثلوثي بنشر صورة تجمعه برونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "ليست النتيجة المتوقعة، لكننا نقاتل حتى النهاية، سعيد باللعب ضد مثلي الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو".

حمزة المثلوثي

الزمالك والنصر:

قدم الزمالك مباراة مميزة على الصعيد الدفاعي والهجومي، إذ تقدم الفارس الأبيض من ضربة جزاء عن طريق أحمد السيد زيزو، بينما تعادل رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة برأسية سكنت شباك الحارس محمد صبحي.

ترتيب المجموعة:

تصدر الشباب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والتعادل أمام النصر، ويحل النصر في الوصافة بـ 5 نقاط، بعد التعادل مع الشباب والزمالك والفوز على المنستيري.

فيما يحل الزمالك ثالث الترتيب بـ 4 نقاط، جمعهما من فوز على الفريق التونسي والخسارة من الشباب والتعادل مع النصر، ويتزيل الاتحاد المنستيري المجموعة من دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في جميع المباريات.