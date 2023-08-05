موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في درع الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال مساء غد الأحد في المباراة التي تقام على ستاد ويمبلي ضمن منافسات بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.
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تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة مانشستر سيتي:
حراسة المرمى: رامسديل.
خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.
خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.
خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.
تشكيل مانشستر سيتي لمباراة أرسنال:
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.
خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.
الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.
موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية:
من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي مساء غد الأحد الموافق 6 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7 مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي:
تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات إن سبورت 1 عبر البث الفضائي المشفر على الهواء مباشرة.