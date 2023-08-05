إطلاق مبادرة “افهمني” لتعليم مبادئ لغة الإشارة في الأقصر

صرحت نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بالأقصر، بأن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وعضو اللجنة العامة لحماية الطفل أطلق مبادرة " افهمني " وذلك من خلال إعداد ورشة عمل لتعليم مبادئ لغة الإشارة لجميع العاملين بوحدات حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.



وأضافت مدير وحدة الطفل انه تم تدريب أعضاء الوحدات الفرعية بمراكز البياضية والطود والزينية وكذا مدينة الأقصر وجاري التنسيق للمرحلة الثانية لباقي أعضاء الوحدات لمراكز إسنا وأرمنت والقرنة ، كما قام بإعداد وتنظيم الورشة نخبة من معلمي لغة الإشارة وهم ليلي سيد عبدالراضي

و إيمان عبد الواجد أحمد ، تحت إشراف الأستاذ سيد نوبي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومشرف المركز الإشاري.



وأكدت مدير الوحدة العامة أن الورشة كانت علي قدر عالٍ من التنظيم فقد مكنت الورشة العاملين بوحدات حماية الطفل من التعامل مع أصحاب البلاغات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع وإدماجهم بالمجتمع كما وجهت الشكر للدكتور صبري حيث أهدى الوحدة العامة بنرات بمبادئ لغة الإشارة للاستعانة بها بوحدات الحماية مع الأطفال من هذه الفئة .