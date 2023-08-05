إسرائيل.. عملية إطلاق نار في تل أبيب تُسفر عن إصابات

ذكرت "تقارير إسرائيلية" بوقوع عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، ووقوع عدد من الإصابات، فيما قُتل مُنفذ العملية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

وأطلقت الشرطة النار على مُنفذ العلمية وأردته قتيلًا، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار تجاه شاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، أصاب خلالها عددا من المستوطنين، من بينهم رجل أربعيني في حالة حرجة، وصفتها بعض المصادر بـ"الميؤوس منها".

كما كثفت الشرطة الإسرائيلية من تواجد قواتها في مكان تنفيذ العملية في شارع مونتيفيوري في تل أبيب.

تحييد مُطلق النار

وبحسب ما أورده مكتب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فقد تم تحييد مطلق النار، وتتم معالجته من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" في المكان، فيما أفادت مراسلتنا في وقت لاحق بوفاة المنفذ.

من ناحية أخرى، أفادت القناة الـ11 الإسرائيلية بأن السعودية أبلغت الولايات المتحدة وإسرائيل باهتمامها باتخاذ خطوات ذات مغزى تجاه تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وليس بمجرد خطوات صغيرة.

وحسب ما نقل الإعلام العبري، لفتت السعودية على وجه الخصوص إلى الالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة من السعوديين في شروط التسلح، في حين أن إسرائيل تشعر بالقلق من الانتقادات الأخيرة التي وجهتها الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في البلاد، وتخشى أن تضر بمفهوم الدولة اليهودية في العالم العربي.

وفي وقت سابق، بينت إذاعة "ريشيت بيت" أن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة لصالح السلطة الفلسطينية لتحقيق التطبيع مع السعودية.

وذكرت مصادر متعددة قريبة من المحادثات أن مقاربة إسرائيل للسلطة الفلسطينية ليست مدفوعة بمطالب السعودية فقط، ولكن أيضا بضرورة استرضاء معارضة الحزب الديمقراطي لعقد محتمل حول أسلحة أمريكية سعودية وتحالف دفاعي.

وربط مسؤول إسرائيلي رفيع بين موقف الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والمطالب العديدة التي يطرحها السعوديون في طريقهم إلى اتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة، حيث أوضح قائلا: "إن الأمريكيين ارتكبوا خطأ فادحا في سلوكهم تجاه إسرائيل، لا سيما في قضية قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني للخطة القضائية وما شابه ذلك من صراعات".