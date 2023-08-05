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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيورنتينا يعلن تعاقده مع ياري مينا

ياري مينا
ياري مينا

 أكد نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع لاعب برشلونة السابق بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن من دون الكشف عن مدة العقد.

 ونجح فيورنتينا في التعاقد مع الكولومبي ياري مينا لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم السبت ليكون رابع صفقات الفيولا في الميركاتو الحالي.

 وتعتبر الصفقة رابع الصفقات بعد تعاقده مع الظهير الأيسر الإيطالي فابيانو باريسي لاعب  إمبولي ولاعب الوسط الأرجنتيني جينو إنفانتينو نجم روساريو سنترال الأرجنتيني، ولاعب الوسط البرازيلي أرتور قادمًا يوفنتوس.

 وانتقل مينا صاحب الـ28 إلى صفوف نادي فيورنتينا قادما من إيفرتون، بعدما خاض معهم خمس مواسم ماضية، ولعب 99 لقاء، وأحرز 9 أهداف.

 ولعب مينا مع برشلونة في موسم 2017-2018، ولم يشارك سوى في 6 لقاءات منهم 4 كأساسي، خاض مينا 40 مباراة دولية مع كولومبيا وسجل 7 أهداف.
 

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