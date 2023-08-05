«النجدة» تحبط زواج طفلة ١٥ عاما بالفيوم

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفى بالمخالفة للقانون.

يأتى ذلك فى إطار جهود ودور المجلس القومى للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.

وأوضحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس كان قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين طلب سرية بياناته «يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا» تقيم منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وهى من إحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.

وأضافت أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتى باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأشارت «عثمان» إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى (مسقط رأسه) بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم محاولًا إتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، لافتة إلى أنه على الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة أفادت بصحتها وتجمع أهليتها وحضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءً على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم فى هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز شرطة طامية بسرعة إحضار الطفلة والعم (بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي).

وقالت إن النيابة استمعت لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذى أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته، وحرصاً على سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها الفضلى؛ بناء على توصية خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور الأخصائى النفسى بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة طامية، فقد صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال إتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.