حرب تصريحات بين وزراء لبنان والكويت بسبب “شخطة قلم”

أشعل تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، الذي ناشد أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، حفاظًا على الأمن الغذائي، قائلا:"الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

وزير الاقتصاد اللبناني

وأعرب سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين من تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، مؤكدا أنه تصريح يتنافي مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت المبنية على الأسس الدستورية ، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح وزير الخارجية الكويتي، بالتزامن مع مرور الذكري الثالثة لواقعة انفجار مرفأ بيروت الأليمة التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين في لبنان، علاوة على تسببها في تدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل: صوامع الغلال بمرفأ بيروت، أن هذه الصوامع سبق لدولة الكويت أن موّلت بناءها عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتابع أن الكويت تمتلك سجلًا تاريخيًا زاخرًا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أن دولة الكويت ترفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية.

وحثّ "الصباح" وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب هذا التصريح حرصًا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.