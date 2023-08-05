كيف يؤثر احتقان الأنف.. صعوبة في التنفس أبرزها

يحدث احتقان الأنف عندما يتسبب شيء ما في تهيج الأنسجة المبطنة للأنف من الداخل، ويتسبب التهيج في حدوث تفاعل متسلسل من الالتهاب والتورم وإنتاج المخاط، مما يجعل من الصعب امتصاص الهواء من خلال أنفك، ويختفي احتقان الأنف عادةً بعد بضعة أيام، ولكن الاحتقان الذي يستمر لمدة أسبوع أو أكثر قد يكون علامة على وجود عدوى، وإذا تُرك احتقان الأنف دون علاج، فقد يتسبب في التهاب الجيوب الأنفية أو الزوائد الأنفية أو التهابات الأذن الوسطى.

كيف يؤثر احتقان الأنف على الجسد؟

انسداد الأنف ليس شيئًا يعطس فيه، إذا كان أنفك محتقنًا أو مسدودًا ، فيمكنك أن:

تواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفك.

لديك مخاط يتدفق من أنفك ، المعروف أيضًا باسم سيلان الأنف.

ابدأ في التنفس من فمك لأنه لا يمكنك أن تأخذ الهواء من خلال أنفك. هذا هو التنفس الفموي.

قد يعاني الأطفال الذين يعانون من احتقان الأنف من صعوبة في الرضاعة أو أخذ الزجاجة.

في بعض الأحيان ، يكون احتقان الأنف هو أول علامة على أن جسمك يقاوم عدوى فيروسية أو بكتيرية، ونادرًا ما يتسبب وجود ورم أو سليلة في أنفك في الشعور باحتقان الأنف.