السعودية تُطالب بخطوات مُهمة بشأن التطبيع مع إسرائيل

أبلغت "السعودية"، أمريكا وإسرائيل باهتمامها الشديد باتخاذ خطوات ذات مغزى تجاه تطبيع العلاقات مع "تل أبيب"، وليس بمجرد خطوات صغيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت.

وحسب ما نقل الإعلام العبري، لفتت السعودية على وجه الخصوص إلى الالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة من السعوديين في شروط التسلح، في حين أن إسرائيل تشعر بالقلق من الانتقادات الأخيرة التي وجهتها الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في البلاد، وتخشى أن تضر بمفهوم الدولة اليهودية في العالم العربي.

السلطة الفلسطينية

وفي وقت سابق، بينت إذاعة "ريشيت بيت" أن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة لصالح السلطة الفلسطينية لتحقيق التطبيع مع السعودية.

وذكرت مصادر متعددة قريبة من المحادثات أن مقاربة إسرائيل للسلطة الفلسطينية ليست مدفوعة بمطالب السعودية فقط، ولكن أيضا بضرورة استرضاء معارضة الحزب الديمقراطي لعقد محتمل حول أسلحة أمريكية سعودية وتحالف دفاعي.

وربط مسؤول إسرائيلي رفيع بين موقف الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والمطالب العديدة التي يطرحها السعوديون في طريقهم إلى اتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة، حيث أوضح قائلا: "إن الأمريكيين ارتكبوا خطأ فادحا في سلوكهم تجاه إسرائيل، لا سيما في قضية قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني للخطة القضائية وما شابه ذلك من صراعات".

من ناحية أخرى، تمكنت السلطات السعودية من ضبط ما يقارب 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع، حيث رحلت حوالي 8 آلاف منهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي نفذت ما بين 9 و15 محرم 1445 هجري، الموافق لـ27 يوليو إلى 2 أغسطس 2023، أسفرت عن ضبط 13939 مخالفا، منهم 7894 مخالفا لنظام الإقامة و3839 مخالفا لنظام أمن الحدود و2206 مخالفين لنظام العمل.