محمد بن زايد يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بمدينة العلمين

قالت الإعلامية نهى الكردي، إن الشيخ محمد بن زايد، حاكم الإمارات اعتاد على قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي، ولكنه هذا العام اختار مدينة العلمين الجديدة لقضاء عطلته.

الشيخ محمد بن زايد:

وأضافت الكردي، خلال حلقة برنامج "هنا العلمين"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشيخ محمد بن زايد، التقط الكثير من الصور التذكارية مع الجماهير المصرية الموجودة بالعلمين أثناء تجوله بها.

من ناحية أخرى، كشف الكردي أن مدينة العلمين، تستعد خلال الأيام المقبلة على مسابقة"الهجن"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والتي يشارك بها 893 جملًا، وعددها 30 شوطًا وتضم هجانة من جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن مسابقة الهجن أشواط تراثية ويتم قيادة الهجن بواسطة هجانة من خفيفي الوزن، مؤكدة أن الإمارات دعمت مسابقة الهجن في مصر قبل ذلك وشجعت على إقامتها.

كما كشفت أن جامعة العلمين الجديدة، أصبحت من ضمن 6 جامعات استراتيجية للتدويل، بعد تأهلها إلى نهائي أفضل جامعة بالشرق الأوسط.