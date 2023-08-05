السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أعمال شغف بنيويورك.. جهاز "بلاي ستيشن" السبب

أعمال الشغف في نيويورك
أعمال الشغف في نيويورك

عمت الفوضى أرجاء "نيويورك" الأمريكية، وذلك بعد الإعلان عن تقديم أجهزة "البلاستيشن" بالمجان للمواطنين، من قبل أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيويورك تعاني الفوضى 

واستمرت أعمال الشغف بأحد ميادين نيويورك لعدد من الدقائق، وكانت أعمال الشغف قوية جدًا ولكنت تمكنت الشرطة الأمريكية من السيطرة عليها، وذلك بعد الاستعانه بطيران نيويورك لفض الشغب.

أعمال تخريب في نيويورك

وأعلنت شرطة نيويورك، عن وقف أحد المؤثرين تسبب بأعمال شغب في ميدان سكوير بنيويورك بعد وعد بتوزيع "بلاي ستيشن" مجانا، حيث جاء الإعلان عن توزيع "بلاي ستيشن" بالمجان من قبل أحد المؤثرين على قناة "يوتيوب".

 

وكان كاي سينات، أحد مشاهير يوتيوب، نشر وعدا على خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" الساعة 4 مساء.

 

 وحضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هذا الإعلان بشكل حقيقي، وبعد تجمع المتابعين في ميدان سكوير بنيويورك وقعت اعمال شغب.

 

وعملت الشرطة الأمريكية خلال الساعات الأخيرة على السيطرة على الأوضاع داخل نيويورك من خلال توقف اليوتيوبر كاي سينات.

مواد متعلقة

بيسكوف: لا نرى تشابها بين هجوم المسيرات على موسكو وأحداث 11 سبتمبر في نيويورك

وزير خارجية أوكرانيا يزور مقر الأمم المتحدة في نيويورك

أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك إزاء أمطار غزيرة وفيضانات

حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك باللون البرتقالي (شاهد)

أدخنة كثيفة تغطي سماء نيويورك وحرائق الغابات تهدد حياة الآلاف

أبو الغيط يصل نيويورك للمشاركة بجلسة مجلس الأمن للتعاون مع الجامعة العربية

نيويورك تحت البحر.. الغرق مصير المدينة التي لا تنام

ظاهرة مانهاتنهنج تحبس الشمس وسط شوارع نيويورك