أعمال شغف بنيويورك.. جهاز "بلاي ستيشن" السبب

عمت الفوضى أرجاء "نيويورك" الأمريكية، وذلك بعد الإعلان عن تقديم أجهزة "البلاستيشن" بالمجان للمواطنين، من قبل أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيويورك تعاني الفوضى

واستمرت أعمال الشغف بأحد ميادين نيويورك لعدد من الدقائق، وكانت أعمال الشغف قوية جدًا ولكنت تمكنت الشرطة الأمريكية من السيطرة عليها، وذلك بعد الاستعانه بطيران نيويورك لفض الشغب.

أعمال تخريب في نيويورك

وأعلنت شرطة نيويورك، عن وقف أحد المؤثرين تسبب بأعمال شغب في ميدان سكوير بنيويورك بعد وعد بتوزيع "بلاي ستيشن" مجانا، حيث جاء الإعلان عن توزيع "بلاي ستيشن" بالمجان من قبل أحد المؤثرين على قناة "يوتيوب".

وكان كاي سينات، أحد مشاهير يوتيوب، نشر وعدا على خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" الساعة 4 مساء.

وحضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هذا الإعلان بشكل حقيقي، وبعد تجمع المتابعين في ميدان سكوير بنيويورك وقعت اعمال شغب.

وعملت الشرطة الأمريكية خلال الساعات الأخيرة على السيطرة على الأوضاع داخل نيويورك من خلال توقف اليوتيوبر كاي سينات.