بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال بالبطولة العربية

أعلن الجهاز الفني لاتحاد جدة السعودي بقيادة البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل الفريق أمام الهلال، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أكس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكان اتحاد جدة السعودي قد صعد للدور ربع النهائي، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما تأهل الهلال كوصيف مجموعته رفقة السد القطري صاحب الصدارة.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، ذكريا هوساوي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: كانتي، إيغور كورنادو، صالح العمري.

الهجوم: جوتا، رومارينهو، كريم بنزيما.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من:

أسامة للرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، فيصل العيسى، فرحة الشمراني، هارون كمارا، مدالله العليان، عوض الناشري.