رئيس بيت العائلة المصرية بأمستردام يؤكد: مصر تتعرض لحرب لتوفير العملة الصعبة

شارك الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية في أمستردام، في مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة، بدعوة من وزيرة الهجرة، سها جندي.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية في أمستردام، إننا غير راضين بشكل كاف لتنظيم هذا المؤتمر، هذا الذي يجعلنا نطالب بضرورة تصحيح الأخطاء في المؤتمر القادم، مؤكدا أن آمال المصريين بالخارج معلقة على مثل هذه المؤتمرات.

وأشار محمود السلاموني، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، على هامش مؤتمر المصريين بالخارج، أن هناك حربا ضروسا على مصر حيث يقوم أعداء الوطن بشراء العملة الأجنبية في الخارج من المصريين وتسليم العملة المصرية لأقاربهم في الداخل ما يحرم مصر من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

وأكد أن تيسير إصدار المستندات بالقنصليات المصرية في أوروبا هي أحد مطالب المصريين، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجيال الجديدة في أوروبا بالوطن الأم، لافتًا أنهم ثروة قومية لم تعمل الدولة حتى اللحظة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والهام خاصة وأنهم قد تلقوا تعليمهم في أرقى المدارس والجامعات الغربية وأن هناك نوابغ منهم تفوقوا تفوقا كبيرا.

وفي نهاية حديثه، قدم الدكتور محمود السلاموني، الشكر لوزيرة الهجرة سها جندي، والمسؤولين بمصر لحرصهم على إقامة هذا المؤتمر الهام للمغتربين كل عام، فهو فرصة جادة للقاء وعرض المطالب أمام المسؤولين، متمنيًا أن يتم تحقيق جميع مطالب أبناء في الخارج في النسخ القادمة من المؤتمر .

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