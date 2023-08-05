المُرشح السابق للرئاسة التركية يتعرض لحادث سير

تعرض موكب المُرشح السابق للرئاسة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، لحادث سير خلال توجهه للمُشاركة في تجمع حاشد للمُعارضة شرق تركيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت.

وأكدت وسائل إعلام تركية أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، لم يصب بأذى، حيث أتم برنامجه بشكل طبيعي، فيما أصيب 4 أشخاص، بينهم صحفيان، بسبب الحادث.

ونشر كيليتشدار أوغلو مقطع فيديو عبر حسابة في تطبيق "إكس" (تويتر سابقا)، للتجمع الحاشد لمؤيدي المعارضة التركية شمال شرق البلاد، في مقاطعة أرزينجان الشرقية، حيث وصل إليه عقب الحادث.

وفي هذه اللحظة، يلقي كيليتشدار أوغلو كلمة أمام المشاركين في التجمع، حيث يبدو في حالة جيدة ولا توجد أي علامات إصابات على وجهه.

الانتخابات التركية

وخسر المرشح الوحيد من تحالف الشعب المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، الانتخابات التركية الماضية أمام الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، خلال الجولة الانتخابية الثانية التي عقدت في شهر مايو الماضي بعد أن حقق نسبة 47.82% من الأصوات.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتبع سياسة متوازنة مع دول الجوار، مشددا على أنها لن تسمح لأي طرف بإفساد علاقاتها مع روسيا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمدينة بايبورت التركية اليوم السبت "التزمنا بالسياسة المتوازنة منذ اليوم الأول، وحافظنا على هذا النهج. وقد حاول اللوبي العسكري إلقاءنا في النار باستخدام المعارضة، إلا أننا لم نسمح بذلك".

وأضاف مؤكدا "بالرغم من تعزيزنا لعلاقاتنا مع أوكرانيا، إلا أننا لم نسمح بإفساد علاقاتنا مع روسيا في المقابل، ولم نمنح لذلك فرصة، كما نستمر بالحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر أغسطس المقبل.