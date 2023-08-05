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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

نصر مطر : الإجراءات البيروقراطية تمثل عائق حقيقي في فتح أبواب الاستثمار بمصر (خاص)

جانب من الحوار
جانب من الحوار

شارك نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، في مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة، بدعوة من وزيرة الهجرة، سها جندي.

 

وقال نصر، في تصريحات خاصة لـ" الوفد"، إن أي مؤتمر يجب أن يكون الهدف منه معروفا ويجب أن تكون هناك صورة واضحة لدى منظم المؤتمر عن كافة المحاور الذي يتم مناقشتها، وهو ما كان واضحا لدى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حيث عملت جاهدة على تنظيم المؤتمر بالصيغة المناسبة، وإن كان هناك بعض المسالب التي نتمنى أن يتم تداركها في النسخ القادمة من المؤتمر

 

وأكد نصر مطر أن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن مستمر خاصة من خلال التشريعات الهامة التي تم سنها مطالبا بضرورة.

 

وطالب نصر مطر بضرورة زيادة عدد الأماكن المخصصة لأبناء مصر في الخارج في بالجامعات المصرية حيث أن النسبة المخصصة لأبناء مصر في بالجامعات المصرية لا تتناسب مطلقا مع أعدادهم.

 

ويرى نصر، أن بعض الإجراءات البيروقراطية مازلت تمثل عائقا حقيقيا في فتح أبواب الاستثمار على مصرعيها، مضيفا أن عدم الإفراج عن البضائع والمسلتزمات الخاصة بقطاع الصناعة يمثل مشكلة أخرى

 

وذكر أن أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية يقترب من ٣ ملايين مصري ما بين أسر وأفراد وهم أكبر جالية في المملكة وأكبر جالية مصرية في كل دول العالم

 

وأبدى نصر مطر، العبيدي استيائه الشديد من تجاهل تمثيل المصريين بالخارج في الحوار الوطني، قائلًا: " تجاهل فئة المصريين بالخارج والذين يتجاوز عددهم ١٢ مليون مصري سقطة لا تغتفر".

 

وقدم الشكر لوزيرة الهجرة سها جندي، والمسؤولين بمصر لحرصهم على إقامة هذا المؤتمر الهام للمغتربين كل عام، فهو فرصة جادة للقاء وعرض المطالب أمام المسؤولين، متمنيًا أن يتم تحقيق جميع مطالب أبناء في الخارج في النسخ القادمة من المؤتمر الهام الذي تعقده وزارة الهجرة مرة كل عام للتعرف على مطالبنا.

 

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