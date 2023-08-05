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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب اليد يتصدر مجموعته بكأس العالم للناشئين

منتخب مصر لليد 2004
منتخب مصر لليد 2004

حقق المنتخب المصر لكرة اليد للناشئين 2004، الفوز على نظيره أيسلندا بنتيجة 30/33، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال العالم للناشئين تحت 19 عامًا.

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وتستضيف كرواتيا بطولة كأس العالم تحت 19 عامًا في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري.

واستطاع منتخبنا الوطني تحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام اليابان بنتيجة 40/32، بينما في الجولة الثانية فاز على التشيك بنتيجة 28/22.

ويأتي منتخب مصر للناشئين مواليد 2004، ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كل من: أيسلندا واليابان وجمهورية التشيك.

ترتيب المجموعة                 

بهذه النتائج يتصدر منتخب مصر تحت 19 عامًا المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على اليابان والتشيك وأيسلندا.

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