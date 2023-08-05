منتخب اليد يتصدر مجموعته بكأس العالم للناشئين

حقق المنتخب المصر لكرة اليد للناشئين 2004، الفوز على نظيره أيسلندا بنتيجة 30/33، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال العالم للناشئين تحت 19 عامًا.

وتستضيف كرواتيا بطولة كأس العالم تحت 19 عامًا في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري.

واستطاع منتخبنا الوطني تحقيق الفوز في مباراته الأولى أمام اليابان بنتيجة 40/32، بينما في الجولة الثانية فاز على التشيك بنتيجة 28/22.

ويأتي منتخب مصر للناشئين مواليد 2004، ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كل من: أيسلندا واليابان وجمهورية التشيك.

ترتيب المجموعة

بهذه النتائج يتصدر منتخب مصر تحت 19 عامًا المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على اليابان والتشيك وأيسلندا.