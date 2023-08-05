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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جوندوجان: هذا سبب رحيلي عن مانشستر سيتي

جوندوجان
جوندوجان

كشف الألماني إلكاي جوندوجان نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، سبب رحيله عن صفوف نادي مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكد جوندوجان أن رغب في إثبات نفسه مرة آخرى في بلد جديد مع ثقافة جديدة، ودوري جديد، ولاعبين جدد، مضيفا أنه شخص يحب الاستكشاف للاشياء.

وتابع أن ذلك هو ما يراه الأن، بعدما جاء لبرشلونة لإثبات نفسه وتحقيق النجاح والانتصارات.
وكان جوندوجان حقق الثلاثية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وتوهج بشكل مميز مع الفريق السماوي وأسهم بتحقيق البطولات مع فريقه.

أضاف اللاعب الألماني في تصريحاته أن انتقاله لبرشلونة تحدي جديد، بعدما قضى 7 سنوات رائعة مع مانشستر سيتي، والأشهر الأخيرة كانت مذهلة للغاية.

وتابع أن الأمر ليس حصد البطولات فقط مع مانشستر سيتي بل كانت جميع الأمور رائعة في غرفة تغيير الملابس، والناس داخل النادي، لقد استمتعت كثيرا معهم.

وواصل أنه لا يمكنك تصديق حقا ما حدث، أحيانا كنت أفكر لماذا أريد تغيير وضعي السابق مع السيتي، لكن هذا بالظبط ما أردته، وهو الخروج من منطقة راحتي.
 

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