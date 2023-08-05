فطيرة التفاح الصحية لمرضى السكري

تعتبر فطيرة التفاح لمرضى السكري من أطيب الحلويات الصحية لمرضى السكري معدّة بمكونات مناسبة تساعد مرضى السكري على تناولها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير فطيرة التفاح الشهية.

فطيرة التفاح لمرضى السكري

مقادير فطيرة التفاح لمرضى السكري

- سكر : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- طحين : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- التفاح : 6 اكواب (طازج ومقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (طازج)

- عجينة الفطائر الجاهزة : 2 قطعة (مزدوجة القشرة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة)

- بياض البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

فطيرة التفاح لمرضى السكري

طريقة التحضير

اخلطي السكر والطحين والبهارات في وعاء.

ضعي التفاح وعصير الليمون في وعاء آخر، ثم أضيفي الخليط السابق إليه.

ضعي جزء من العجين في صينية خبز مناسبة، وارفعيها على حواف الصينية، ثم ضعي خليط التفاح داخلها مع الزبدة.

ضعي الجزء المتبقي من العجينة فوق الخليط، بحيث تغطّي الفطيرة من كافة الجوانب وتخلصي من الأجزاء الزائدة من العجينة حول الأطراف.

اخفقي بياض البيض جيداً ثم امسحي العجينة به باستخدام الفرشاة.

غطّي الصينية بورق القصدير.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي فطيرة التفاح في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة.

إنزعي ورق القصدير، وأعيديها إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة إضافية حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الفطيرة من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد وقدميها.