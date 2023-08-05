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السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رياح شديدة تجتاح السعودية وتقتلع الأشجار.. شاهد

نشاط الرياح على السعودية
نشاط الرياح على السعودية

تعرضت عدد من المناطق جنوب غرب السعودية، خلال الفترة الأخيرة، اهبوب رياح شديدة اقتلعت الأشجار، وتأثرت الحركة المرورية به.

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وانتشر خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو لهبوب الرياح بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، واقتلعت الأشجار، ووصف الجميع المشهد بأنه مشهد مرعب، وراج بشكل واسع على منصات التواصل، يوم أمس الجمعة.

وبحسب ما كشفه خبراء الطقس والمناخ، أن هذا الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو عبارة عن رياح هابطة نتيجة لتأثر المنطقة بسحب رعدية، وهو أحد الأسباب إلى نشاط الرياض بهذه الشدة، والتي كان لها تأثير كبير على حركة المواطنين.

 

وجاءت هذه السحب الرعدية التي كانت عبارة عن عواصف رعدية نتج عنها رياح هابطة من تلك السحب، وبالتالي أدت إلى نشاط الرياح السطحية بشكل قوي جدا، وأدى ذلك إلى تطاير الأشجار والأشياء.

 

وتحدث مثل هذه الرياح الشديدة في هذا الوقت من العام نتيجة تكون السحب العملاقة أو السحب الرعدية.

 

وما تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من السعودية، وبالأخص أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على الأجزاء الساحلية منها، و يبقى الطقس حار على أجزاء من شرق المملكة.

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