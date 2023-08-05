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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

جلال شحاتة: محاور مؤتمر المصريين بالخارج تغطي المجالات التي تشغل بال المغترب

جلال شحاتة، عضو الاتحاد
جلال شحاتة، عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا

شارك جلال شحاتة، عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، في مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة، بدعوة من وزيرة الهجرة، سها جندي.

 

وأكد "شحاته" في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن المؤتمر جاء بشكل عام مناسبا لمضمونه حيث كانت المحاور المطروحة تغطي تقريبا كافة جوانب المجالات التي تشغل الرأي العام المصري بالخارج، ونتمنى تحقيقها الفترة الماضية.

 

وأشاد جلال شحاتة بالتطوير الذي تم في عديد المجالات في مصر مؤكدا أن مصر الآن لا تقل في عديد المجالات عن الدول الأوروبية، مقدمًا الشكر لوزيرة الهجرة سها جندي، والمسؤولين بمصر لحرصهم على إقامة هذا المؤتمر الهام للمغتربين كل عام، فهو فرصة جادة للقاء وعرض المطالب أمام المسؤولين.

 

وتمنى عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أن يتم تحقيق جميع مطالب أبناء في الخارج في النسخ القادمة من المؤتمر الهام الذي تعقده وزارة الهجرة مرة كل عام للتعرف على مطالبنا.

 

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