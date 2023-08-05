إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة في الجيزة

أصيب شخص في الجيزة، باشتباه نزيف في المخ جراء اصطدام سيارة به في شارع ثروت بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري في شارع ثروت ووجود مصاب، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة مسن بالغ من العمر 65 سنة، اصطدمت به سيارة أجرة من الخلف مما نتج عنه سقوطه وإصابته باشتباه نزيف في المخ.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة.