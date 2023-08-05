تحرير 11محضر لسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار على الأسواق والمعارض بنطاق مركز دشنا، وذلك ضمن جهود المدينة للتصدي لمحاولات الإستغلال والإحتكار من قبل التجار في رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا والأجهزة الرقابية ممثلة في إدارة التموين تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار وأصحاب محلات بيع التجزئة، والمعارض بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية.

الحملة جاءت برئاسة عبداللاه الخبير ونائبيه، الحسيني صبري وقاسم عبد الرضى، لمراقبة الأسواق فى القرى التابعة للمدينة، وشن الحملات التفتيشية بجميع أنحاء المدينة والقرى لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار لجميع المحال التجارية ومحلات بيع التجزئة.

وأوضح الخبير، أن الحكومة تناقش ملف عدم توازن أسعار السلع في الأسواق، من قبل المحلات الصغيرة والكبيرة بدون وضع أسعار للسلع، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على ضرورة إتباع القوانين واللوائح والتى تؤكد ضرورة وضع أسعار السلع والجودة ومن ثم هذا يشمل أيًا كان منافذ البيع الكبير والصغير منها لا بد أن يكون هناك سعر معلن على السلع، مشددا بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من يخالف ذلك الأمر حفاظا على حق المواطنين من جشع التجار.