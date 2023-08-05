علاء ثابت يكشف مطالب الجالية المصرية بألمانيا بمؤتمر المصريين في الخارج (خاص)

شارك علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، ومقره برلين، في مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة، بدعوة من وزيرة الهجرة، سها جندي.

وقال علاء ثابت، في تصريحات خاصة للوفد، إن مطالب أبناء مصر الخارج كثيرة ومتنوعة أبرزها مطلب تيسير استخراج المستندات المصرية من القنصليات المصرية بالخارج.

كما أشار رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إلى مبادرة السيارات، قائلًا:" لم تلب طموحات المصريين في الخارج وأنه كان يمكنها أن تحقق نجاحات أكبر من ذلك بكثير، ولذلك فنحن نرى أن المبادرة قد تم تفريغها من مضمونها".

وتمنى "ثابت"، أن يتم تحقيق جميع مطالب أبناء في الخارج في النسخ القادمة من المؤتمر الهام الذي تعقده وزارة الهجرة مرة كل عام للتعرف على مطالبنا.

وقدم الشكر لوزيرة الهجرة سها جندي، والمسؤولين بمصر لحرصهم على إقامة هذا المؤتمر الهام للمغتربين كل عام، فهو فرصة جادة للقاء وعرض المطالب أمام المسؤولين.