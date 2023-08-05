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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكاف يقترب من افتتاح مقره الجديد في كيجالي

كاف
كاف

يستعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لافتتاح مقره الجديد في كيجالي عاصمة رواندا في إطار خطة التطوير التي وضعها الاتحاد.
 

أكد موقع " bsnsports" أن مقر الكاف الجديد في كيجالي سيبدأ في شهر أغسطس الحالي، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة فقط على تفاصيل إنشاء المقر الخاص بالاتحاد الأفريقي.
 

وتابعت التقارير، أن كاف يستعد لإطلاق دوري السوبر الأفريقي، بمشاركة الأهلي كممثل عن مصر، في البطولة العربية، بداية من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر.
 

ومن المنتظر، أن تكون البطولة على مدار 4 أسابيع مع بدء لقاءات المرحلة الأولى من دور المجموعات في 20 أكتوبر 2023، وتقام المباراة النهائية في 11 نوفمبر 2023.
 

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن إجمالي جوائز دوري السوبر الأفريقي هي 100 مليون دولار، وسيحصل الفائز على 11.5 مليون دولار.

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