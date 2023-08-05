" النزهة " تنتظر حياة كريمة لتعود للحياة بالإسكندرية

قرية "منشية النزهة "إحدى مناطق الإسكندرية الصغيرة، والتى تقع على شريط الترام المدينة بمنطقة الحضرة من ناحيه شارع 1 قع المنطقة بين منطقة عزبه سعد والحضرة، وارض عبد الباقي.

وسميت بهذا الاسم نظراً لقربها الشديد من حديقه النزهه، وكانت قديما عباره عن مزارع للموز يمر بها أول شريط ترام النزهه. ويمر بها أيضا قنال المحموديه وهيا عباره عن 13 شارع ثلاثه عشر شارع /شارع 11 يكون عباره عن سوق للفواكهه والخضار وبالقرب منها بعض مصانع النسيج

يعانى سكان المنطقة ضعف مياه الشرب ومواسير الصرف الصحي المتهالكة وإزدياد تجار المخدرات بالمنطقة ، بالإضافة أكوام القمامة التي تحاصرهم من كل مكان مما تسببت لهم في أمراض و تعتبر " القرية " خارج نطاق الخدمة تنتظر قطار حياة كريمة لاعادتها للحياة

هموم القرية "



انتقلت عدسات " الوفد " الى اهالى قرية منشية النزهة.

طالب احمد محمد، عامل، محافظ الاسكندرية بسرعة التدخل مشكلة فى منطقة منشية النزهة شرق الإسكندرية، مشيرا إلى أن شركة الصرف الصحى قامت بتغير موسير الصرف الصحى بمنطقة منشيه النزهة منذ أكثر من 20 يوما، إلا أنهم قاموا بعملية الحفر لتركيب المواسير ثم تركو الحفر ولم يتم ردمها أو تركيب المواسير إلى الآن، وحذر من كارثة بالمنطقة حيث أن طول الحفرة وعرضها أكثر من 2 متر، مستنكرا ترك الحفر مفتوحة مما يؤدى لانزلق الأطفال وكبار السن، كما أن الأهالى يلقون بها القمامة وتوجد مواسير غاز بلاستيك عارية مما يعرض المنطقة للخطر.

واستكمال الحديث " فارس محمد " من اهالى المنطقة، أعمال الحفر توقفت منذ أكثر من عشرون يوما ولم يتم الردم حتى تاريخه وهى حفر كبيرة عميقه مليئة بمياه الأمطار بدون علامات تحزيرية مما قد يعرض حياه المارة إلى الخطر، قائلا: "نخشى على أولادنا من السقوط فيها بالإضافة إلى تشويه شوارع المنطقة"، مطالبا المحافظ بسرعة النظر فى الأمر وإصدار تعليمات باستكمال الأعمال أو ردم الحفر حيث أن الأمر يهدد بكارثة.

وقال إننا على أبواب فصول الشتاء ونغشى من سقوط مياه الامطار مما يتسبب فى غرقة القرية .

شبكات المياه والصرف الصحى متهالكة

ويقول محمود سعد احد الاهالى نحن نطالب المسئولين بتجديد شبكات المياه والصرف الصحى المتهالكة والمواسير المكسورة التي تسبب لنا انفجار مستمر لمواسير الصرف الصحي التي تغرق منازلنا عند إنفجارها مما تهددنا بغرق وانهيار منازلنا وعند انفجار مواسير الصرف تختلط بمياه الشرب مما يجعلنا لا نقترب للشرب من المياه الملوثة .

ويضيف سعد إلى أن دمور شبكات الكهرباء يسبب دائما ماس كهربائي في بعض المنازل حيث انه قد احترقت احد المنازل منذ فترة ولا احد يسأل علينا وتقول لنا المحافظة أرسلوا شكواكم إلى معالي المحافظ وهو سوف ينظر إليها ومن المؤكد انه سوف يتوصل إلى حل قريب.

قالت نعمة السيد ربة منزل من اهالى القرية، يعاني أهالي منطقة "منشية النزهة" من تراكم أكوام القمامة في المنطقة، وتحديداً أمام سوق الخضار، وبجوار سور شركة "ستيا". حيث تؤكد الأهالي إنهم يعانون من هذا الوضع منذ سنوات طويلة، وقدموا العديد من الشكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى، مشير إلى أنهم لم يعدوا قادرين بعد على تحمل الروائح الكريهة المنبعثة من القمامة، ويستغيث الأهالي بالمسئولين في الحي لإنقاذهم من تلك المعاناة، وإزالة أكوام القمامة من المنطقة، لوقايتهم من الأمراض.

يقول محمود سليمان احد اهالى لأنني من أهالي العزبة وأعانى من الزيادة الكبيرة لفواتير الكهرباء التي تفرضها وزارة الكهرباء عليهم ، مؤكدا أن الفاتورة الشهرية نار تأتى دائما بمبلغ لا يقل عن 600 جنيها متسائل كيف ادفع فاتورة كهرباء بهذا المبلغ وأنا راتبي الشهري 170 جنيها والكارثة اننى لا املك سوى تليفزيون فقط ولا يوجد عندي الأجهزة التي من الممكن أن ادفع عليها تلك المبالغ الكبيرة.

ويضيف خالد قدري أحد الأهالى، أن سوق العزبة يسبب لنا إزعاج بصفة مستمرة بسبب الباعة الجائلين والمشاجرات اليومية التي تحدث بينهما بالسنج والسيوف يوميا والتي اغلبها ينتهي بجرائم قتل بشعة ،مؤكدا أن السوق يعمل على مدار أربعة وعشرون ساعة مما يجعل أطفالنا في قلق مستمر لم يتمكنوا من المذاكرة والذهاب إلى مدارسهم بسبب المشاجرات التي تجعل الأولاد يعيشون في قلق وخوف مستمر بسبب هولاء.

ويشير على السيد احد الاهالى نحن نعيش وسط أكوام القمامة والحيوانات الميتة التي تصيب أولادنا بالإمراض الصدرية حيث أن معظم أبناء العزبة مصابين بالفشل الكلوي والربو من جراء الرائحة التي تنبعث من القمامة التي لا حصر لها بالمنطقة ، مؤكدا أن أهل المنطقة يقومون بإلقاء أكياس القمامة أمام منازلهم لان المحافظة لم توفر صناديق للقمامة حتى يتمكن الاهالى من جمع القمامة بداخلها.