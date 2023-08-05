تداول 12 ألف طن بضائع و660 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و660 شاحنة بضائع و 194 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعةو 337 شاحنة بضائع و134 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و323 شاحنةبضائع و60 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجاالبحرى، اليوم، لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية و استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة وغادرت الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس، والحرية كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1150 طن بضائع عامة ومتنوعةو 220 شاحنةبضائع، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة وسينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر، تحقيق تداول مقداره 3 مليون و500 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الاول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع .



وشهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون الف طن وصادر 1.4مليون طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 الف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 الف طن و صادر 288 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 الف طن بضائع بكمية وارد 36 الف طن وصادر 25 الف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 الف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 الف طن فوسفات .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانى الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية، وكذا اعمال التطوير التى تمت بموانى الهيئة و زيادة مساحتها و انشاء الساحات و تطوير منظومة العمل بالموانى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى، وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





