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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مخدرات ب2 مليون جنيه.. حبس عصابة المواد المخدرة بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية


أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس تشكيل عصابى يضم 9 اشخاص ،أيام علي ذمة التحقيقات ، يقومون فيما بينهم بتكون تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاتجار فى المخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات  واسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مخدرات ب2مليون جنيها..حبس عصابة المواد المخدرة بالقليوبية 


وكانت البداية بتلقي  اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية ، اخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تشكيل عصابى يضم 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"  وكمية لمخدر الحشيش تزن  5 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس "الشابو" تزن  2 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام و1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول" وبندقية آلية و8 خزينة متنوعة وبندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و7 أسلحة بيضاء و9 هواتف محمول و2 ميزان حساس  ومبلغ مالى.


وبمواجهة المتهمين  إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم وإستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه تقريبًا.
 

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