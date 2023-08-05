حبس عصابة المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

قررت جهات التحقيق، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حبس تشكيل مكون من 9 متهمين، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة والأقراص للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على الأسلحة النارية والذخائر، وكذلك سحب عينة بول لكل المتهمين لبيان مدى تعاطيهم لتلك المواد المخدرة

وتمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص يقومون فيما بينهم بتكون تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات وأسلحة نارية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية، يفيد تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص، لـ 7 منهم معلومات جنائية، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم ضبط وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو، و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وكمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام، وكمية لمخدر الآيس "الشابو" تزن 2 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام، و1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول"، وبندقية آلية و8 خزينة متنوعة، وبندقية خرطوش، و2 طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و7 أسلحة بيضاء، و9 هواتف محمول، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,110٫000 مليون جنيه.