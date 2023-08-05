نجل شيكابالا يظهر بقميص رونالدو

ظهر اَدم نجل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مرتديًا قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رونالدو قد تبادل قميصه مع شيكابالا عقب نهاية مباراة الزمالك أمام النصر السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

اَدم شيكابالا بقميص رونالدو

ونجح النصر السعودي في الصعود للدور ربع النهائي من البطولة، بعدما حصل على 4 نقاط، ليصعد في الوصافة، بينما تأهل الشباب كمتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

اَدم شيكابالا بقميص رونالدو

ومن المنتظر أن تعود بعثة الزمالك من السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث قرر اللاعبين أداء مناسك العمرة عقب الخروج من البطولة العربية.