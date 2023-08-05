أستاذ علاقات دولية: العلاقة بين مصر والإمارات يحتذى بها (شاهد)

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية بامتياز، فهناك 5 عقود من العلاقات القوية والمتينة والراسخة تجسدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة خاصة بعد تولي الرئيس السيسي، مقاليد الحكم عام 2014، وأيضا بعد تولي الشيخ محمد بن زايد، رئاسة دولة الإمارات والتي أكدت على عمق ومتانة العلاقات.

وقال "فارس" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين الطرفين في وجود علاقات مصرية إمارتية عميقة، وكان هناك احتفالية عقدت أكتوبر الماضي بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، جسدت عمق ومتانة العلاقات.

وأشار إلى أن أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر، تؤكد الرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات بين مصر والإمارات لأفاق أرحب على اعتبار أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجية يحتذى بها بين الدول.

وواصل فارس أن الفترة القادمة ستشهد زخما سياسيا واقتصاديا كبيرا بين مصر والإمارات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمدينة العلمين، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.