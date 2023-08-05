مانشستر يونايتد يفوز على لانس برمونتادا قوية

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على نظيره لانس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد 2023/2024.

أفتتح التسجيل للفريق الفرنسي اللاعب فلوريان سوتوكا في الدقيقة 23، بعدما استغل خطأ الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

بينما تعادل نجم الشياطين الحمر ماركوس راشفورد في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، مستغلًا تمريرة زميله أنتوني.

فيما أحرز أنتوني الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 53، بعد تمريرة زميله أليخاندرو جارناتشو، ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، والمقرر لها غدًا الأحد، بينما ستكون مباراة الجولة الأولى للفريق الإنجليزي الأثنين بعد المقبل المقرر له 14 من الشهر الجاري.

ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.