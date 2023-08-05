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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على لانس برمونتادا قوية

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على نظيره لانس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد 2023/2024.

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الدحيل القطري يضم إسحاق الحاجي من سندرلاند الإنجليزي.. رسميًا

أفتتح التسجيل للفريق الفرنسي اللاعب فلوريان سوتوكا في الدقيقة 23، بعدما استغل خطأ الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

بينما تعادل نجم الشياطين الحمر ماركوس راشفورد في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، مستغلًا تمريرة زميله أنتوني.

فيما أحرز أنتوني الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 53، بعد تمريرة زميله أليخاندرو جارناتشو، ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، والمقرر لها غدًا الأحد، بينما ستكون مباراة الجولة الأولى للفريق الإنجليزي الأثنين بعد المقبل المقرر له 14 من الشهر الجاري.

ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحقيق أقصى استفادة من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.

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