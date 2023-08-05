وفاة شاب طعناً بالسكين على يد شقيقته في الفيوم

شهدت قرية تلات التابعة لمركز الفيوم حادث مقتل شاب في العشرينات من عمره على يد شقيقته بعد أن وجهت إليه عدة طعنات باستخدام آله حادة.

ووقع مصطفى م ر "27" عاما قتيلا بعد أن سددت له شقيقته س "24" عاما عدة طعنات أودت بحياته وسط ذهول الجيران بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمقتل مصطفى م ع –27 عاما مقيم بقرية تلات مسجل خطر في عدد من القضايا على يد شقيقته "س" 24 سنه.

جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وبرئاسة مفتش مباحث مركز الفيوم، ورئيس مباحث مركز الفيوم، لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

وأكدت تحريات فريق البحث أن هناك خلافات نشبت بين زوجة القتيل والذي يدمن المخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه اللذين يقيمان معه بمنزل الأسرة بقرية تلات، وعلى أثر تلك الخلافات قام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقتيه.

وفاة مصطفى بطعنات سكين شقيقته الصغرى بالفيوم

وأضافت التحريات أن المجنى عليه سبق له وأن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة، والتى تقيم مع أسرتها الأسبوع الماضي، وتجددت الخلافات مساء الخميس الماضي بين المجني عليه وأسرته، حيث اعتدى خلالها على شقيقته الصغرى ووالدته، وهو ما دفعها لإحضار آله حادة "سكين" من المطبخ، وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره، فوقع غارقا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

وأفاد شهود من الجيران أن المجني عليه كان على خلاف دائم مع والديه وشقيقاته وسبق إلقاء القبض عليه في قضايا متنوعة وهو مسجل خطر في قضايا شروع في القتل، وفي الفترة الأخيرة زادت الخلافات بينه وبين شقيقته المطلقة التي تعيش معه في منزل الأسرة بسبب اعتدائه عليها ووالدتها نتيجة تعاطيه المخدرات ودائما ما يكون تحت تأثير المخدرات، وخلال الأيام الأخيرة كانت هناك خلافات يومية بينهم حتى سمعنا بأصوات عالية تجاه منزلهم وعند توجهنا لمعرفة السبب وجدناه غارقا في دمائه، نتيجة طعنات بعدة مناطق من جسده.

وتمكن فريق البحث من إلقاء القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.