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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أخطر 4 مشروبات ممنوع تناولها مع اللحوم المشوية.. طبيبة جهاز هضمي تحذر

مشروبات ممنوعة مع
مشروبات ممنوعة مع اللحوم المشوية

أوصت طبيبة أمراض جهاز هضمي، بأن حرارة المشروبات التي نتناولها مع اللحوم المشوية يجب أن تكون مساوية لدرجة حرارة الغرفة أو أعلى.

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مشروبات ممنوعة مع اللحوم المشوية

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، تشير الطبيبة إلى أنه وفقًا للقاعدة العامة، كلما كان المشروب أكثر برودة ازداد خطر تشنج قناة الصفراء، لذا يجب استبعاد المشروبات الباردة مثل المياه الغازية والجعة وغيرها من قائمة المشروبات المسموح تناولها مع اللحوم المشوية.

مشروبات ممنوعة مع اللحوم المشوية

وأضافت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي المشروبات الكحولية إلى قائمة المشروبات التي لا يُنصح بتناولها مع اللحوم المشوية، لافتة أن اللحوم بحد ذاتها ثقيلة الهضم ومع المشروبات الكحولية تتحول إلى كابوس هضمي للجسم.

كما شددت الطبيبة على ضرورة استبعاد العصائر المعلبة أو الطازجة، نظرًا لأنها غنية بالسكر، واللحم المشوي يحتوي على سعرات حرارية عالية، أي أن الجمع بينهما يزيد من خطر زيادة الوزن، لذا فإن أفضل خيار هو تناول مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر أو شاي الأعشا

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