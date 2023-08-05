تشيلسي يخطف صفقة برشلونة المنتظرة

نجح تشيلسي الإنجليزي في الحصول على خدمات المهاجم الشاب ديفيد واشنطون، مهاجم سانتوس البرازيلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات القوية بين الناديين.

وكان واشنطون أحد أهداف برشلونة للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري، حيث يرغب في تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في حسم الصفقة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن تشيلسي على أعتاب الإعلان عن التعاقد مع واشنطون، والذي كان صفقة برشلونة المنتظرة من الدوري البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سانتوس سيدفع 15 مليون يورو لسانتوس، بجانب 7 مليون يورو كمتغيرات للصفقة، بعد المفاوضات القوية التي حدثت بين الناديين.

واشنطون، مهاجم سانتوس البرازيلي

وأوضحت "سبورت" أن تشيلسي سيقوم بإعارة واشنطون لستراسبورج أحد اندية الدوري الفرنسي، من أجل الحصول على مزيد من الخبرات ومن ثم استرجاعه خلال المواسم المقبلة.

واستطاعت إدارة البلوز حسم 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم: نيكولاس جاكسون، كريستوفر نكونكو، دييجو موريرا، أنجيلو جابريل، ليسلي أوجوتشوكو، أكسيل ديساسي.

وكان برشلونة يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب، من أجل ضمه للفريق الثاني، لكن حالة النادي المادية لم تسمح بانتقال اللاعب.

الجدير بالذكر أن واشنطون يعد أحد أبرز المهاجمين الشباب في الدوري البرازيلي، والذي يتنبأ له بمستقبل كبير خلال المستقبل.