الداخلية تضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسوان

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتضرر عدد من أهالى إحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان من أحد العناصر الإجرامية لاتخاذه من منزله وكراً للترويج للمواد المخدرة، فقد أكدت التحريات صحة تلك الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات ، سلاح نارى ، ضرب " – مقيم بذات القرية) وبحوزته (2 بندقية آلية - 8خزينة سلاح آلى - بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات – 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 20 كيلو جرام من مخدر البانجو - كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو )، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.