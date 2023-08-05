4 تخصصات مهنية يُوفرها ملتقي توظيف قنا براتب 4 الآف جنيه

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الملتقي التوظيفي يوفر 3 الآف فرصة عمل ، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمتوسط مرتب يصل إلي 4 الآف جنيه شهريا، وذلك من خلال 30 شركة تعمل في مجالات الأمن والحراسة، التمويل والمحاسبة، عمال انتاج ، مندوبين.

وتابع المحافظ، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لملتقي توظيف الشباب بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وإدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، و مديرية القوى العاملة بقنا، بهدف توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 5 إلي 6 أغسطس الجارى.

وأورد المحافظ، أن اليوم الأول شهد استقبال اكثر من ٨٠٠ شاب وفتاه ، داعيا الشباب إلى المشاركة فى الملتقى لمعرفة الفرص المتاحة بسوق العمل وقَبول أقرب الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم لكي تتكون لديه الخبرة العملية اللازمة لتحقيق آماله وطموحاته مستقبلا ، مشيرا أن الملتقي يستقبل الحضور من الساعة ١٠ صباحا حتي ٥ مساءا .

وتابع أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، للحد من البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية ، وهو نتيجة منطقية لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.

توفير وسائل انتقال مجانا

ونوه المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتوافر لديها فرص عمل للشباب، ويتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل ، لافتا إلي أن مؤسسة حياة كريمة توفر أتوبيسات لنقل الشباب من مراكز اقامتهم إلي الملتقي ذهابا وعودة ، وتم الإعلان عن مواعيد واماكن تحرك الأتوبيسات في منشور سابق علي صفحة المحافظة ، متمنيا التوفيق للجميع في الحصول علي فرصة عمل مناسبة.

واطمئن محافظ قنا، من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقي، على مستوى الأجور والمميزات التى تقدمها تلك الشركات للراغبين فى العمل بها، بما يضمن حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مؤكدا على أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن العمل .

رافق المحافظ، فى جولته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و العميد احمد عصمت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا، و محمد عادل عمر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، والدكتورة هدى سعد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، و الدكتورة منال عبدالوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، و مصطفى أبوجبل وكيل مديرية الشباب والرياضة، و سميه حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة .