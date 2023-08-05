تنفيذ ألف ندوة وحملة توعوية وتثقيفية للسيدات عن أهمية الرضاعة الطبيعية

نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أكثر من ألف ندوة وحملة توعوية وتثقيفية للسيدات بمختلف الأماكن والمنشآت بالمحافظة.

شملت الحملة: الوحدات الصحية والمراكز الطبية، مديرية الزراعة، ومديرية التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، والحضانات، وجمعيات تنمية المجتمع بالقرى، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والرضيع.

وتوصي منظمة الصحة العالمية واليونيسف، بأن يبدأ الأطفال الرضاعة الطبيعية في غضون الساعة الأولى من الولادة، وأن يتم إرضاعهم حصريًا خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، وعدم إدخال أي أطعمة أو سوائل أخرى خلال تلك الفترة، ذلك وقد تم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء عقد الحملات والندوات.

يذكر أنه قد تم الإحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لأول مرة في عام ١٩٩٢ من قبل التحالف العالمي من أجل الرضاعة الطبيعية (وابا)، ويتم الاحتفال به الآن في أكثر من ١٢٠ بلد، تحت رعاية اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، وقد شُكلت الرابطة في ١٤ فبراير ١٩٩١ بهدف إعادة إنشاء ثقافة عالمية للرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم للرضاعة الطبيعية في كل مكان بالعالم، وتحمل المناسبة العالمية هذا العام شعار "دعونا نجعل الرضاعة الطبيعية والعمل أمراً ممكناً"، حيث تدعو منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية الحكومات إلى تخصيص المزيد من الموارد لحماية السياسات والبرامج المعنية بالرضاعة الطبيعية وتعزيزها.