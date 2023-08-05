تشغيل يوتيوب المحسّن بدقة 1080 بكسل لمستخدمي Premium على الويب

قد يرى المشاهدون خيارًا جديدًا في قائمة الدقة المنسدلة في يوتيوب YouTube على الويب إذا كانوا يدفعون مقابل خدمة الاشتراك المميزة لمنصة استضافة الفيديو.

وفقًا لـ The Verge، أصبح خيار تشغيل يوتيوب YouTube بدقة 1080 بكسل مع "معدل البت المحسن" متاحًا الآن على سطح المكتب في جميع أنحاء العالم. إنه موجود فوق خيار 1080 بكسل العادي في القائمة، وسيؤدي النقر عليه إلى مطالبة المستخدمين بالدفع مقابل Premium إذا لم يكونوا مشتركين حاليًا.

بدأ يوتيوب بريميوم YouTube في اختبار 1080p Premium في وقت سابق من هذا العام، واصفًا إياه بأنه "إصدار 1080 بكسل يوفر مزيدًا من المعلومات لكل بكسل ينتج عنه تجربة مشاهدة عالية الجودة." يمكن أن يمنح معدل البت الأعلى، الذي يستخدم كمقياس لمقدار بيانات الفيديو المنقولة خلال إطار زمني معين، المشاهدين جودة أفضل دون الحاجة إلى المشاهدة بدقة أعلى.

نعم، يتوفر 4K لبعض مقاطع الفيديو، ولكن هذا يعني الاضطرار إلى دفق ملف أكبر لا يمكن لأي اتصال مع أي شخص التعامل معه ويمكن أن يستهلك جزءًا كبيرًا من بدل بيانات بعض الأشخاص.



تم طرح الخدمة أيضًا بدقة 1080 بكسل محسّنة على نظام التشغيل iOS قبل بضعة أشهر، ولكن الآن سيتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إليها. ومع ذلك، رفع يوتيوب YouTube مؤخرًا أسعار الاشتراك المميز من 12 دولارًا في الشهر إلى 14 دولارًا ومن 120 دولارًا سنويًا إلى 140 دولارًا.

إنه يلغي الإعلانات من تجربة المشاهدة، على الرغم من ذلك، ويأتي مع ميزات أخرى غير 1080 بكسل المحسّن، بما في ذلك العرض في وضع عدم الاتصال والتشغيل في الخلفية.