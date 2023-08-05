بن شرقي على أعتاب للدوري المصري

يقترب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك والجزيرة الإماراتي السابق، من العودة للدوري المصري مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن بيراميدز يقترب من اتمام تعاقده مع بن شرقي خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ تعاقده عن نادي الجزيرة.

وأوضحت أن الدولي المغربي قريب للغاية من السماوي، حيث سيحصل على 2 مليون دولار، وأكدت عدم وجود منافسة من قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" على ضم اللاعب.

وأشارت إلى أن تعاقد المارد الأحمر مع المغربي رضا سليم جعله يتراجع عن تفاوضه مع بن شرقي خلال الميركاتو الحالي.

في سياق متصل، شددت تقارير صحفية أن مسؤولي الزمالك سيعاودون التواصل مع بن شرقي خلال الفترة المقبلة، وذلك لاقناعه برفض عرض بيراميدز والانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الجاري.

وكان بن شرقي قد رحل عن الزمالك مع نهاية الموسم الماضي 2021/2022، بعد مسيرة مميزة، حقق خلالها 4 بطولات الدوري مرتين وكأس مصر والسوبر الإفريقي والمصري.