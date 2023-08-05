كلية الزراعة جامعة أسيوط تحصل الاعتماد الدولي للتحاليل والاستشارات الفنية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، توفير الدعم الكامل لتطوير المعامل والمراكز البحثية في كليات الجامعة، بهدف تلبية الاحتياجات التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع، مؤكداً حصول معمل الأراضي في كلية الزراعة على الاعتماد الدولي وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وأكد على أهمية تطوير المعامل والمراكز البحثية ورفع كفاءتها لتحقيق وظيفتها التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع بشكل كامل، ومساعدة المعامل على الحصول على الاعتماد.

وأشار إلى أهمية استخدام الأجهزة الموجودة في المعامل بشكل أمثل وفقًا لخطة الأقسام البحثية، وذلك لتحقيق الربط بين الجامعة وسوق العمل وإعداد خريجين جاهزين للتنافس على وظائف المستقبل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

وصرح الدكتور عادل محمود، عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، بأن حصول معمل الأراضي على الاعتماد الدولي للتحليلات والاستشارات الفنية يعتبر اعترافًا رسميًا من جهة مسئولة عالميًا بأن المعمل يطبق نظام الجودة بالمعمل وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:201. وأضاف أن هناك متطلبًا رئيسًا للحصول على الاعتماد، وهو توثيق النظام في ملف الجودة، وأشار إلى أن معمل الأراضي بدأ في وضع خطة تنفيذية لاعتماد المعمل في يناير 2022، وتم توثيق النظام من خلال إعداد ملف الجودة ابتداءً من مارس 2022، وتم معايرة الأجهزة في الاختبارات الكيميائية المزمع الاعتماد فيها في أبريل 2022. وتم أيضًا إجراء اختبارات الكفاءة والحرفية لقياس كفاءة المعمل وجميع العاملين فيه ابتداءً من يونيو 2022 وحتى يوليو 2022، وتم اجتياز اختبارات الكفاءة والحرفية بدقة عالية. وتم استيفاء جميع الملفات والمتطلبات الخاصة بالمواصفة ISO/IEC 17025:2017، وتم إجراء المراجعة الداخلية والتقييم الذاتي في أكتوبر 2022، وتم تقديم طلب الاعتماد ورفع جميع الوثائق المطلوبة على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للاعتماد في نوفمبر 2022. وبعد ذلك، تم دراسة الملفات من قبل المسئولين بالمجلس، وتم إرسال ملف التقييم للتقييم المبدئي في يناير 2023، وتمت زيارة تقييم ميداني للمعمل، وتم اعتماد المعمل من المجلس الوطني للاعتماد في يوليو 2023.

الاعتماد الدولي لمعمل الأراضي في كلية الزراعة

الاعتماد الدولي لمعمل الأراضي في كلية الزراعة