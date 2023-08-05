حبس عصابة الاحتيال على المواطنين بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم، واستغلال حاجتهم لتبديل العملات بمنطقة المقطم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من آخر - مقيم بمحافظة الشرقية؛ لاتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مبلغ مالي لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروباص مُنتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو في حقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (9 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالي - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين)، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة"، حيث يقوم المشكو في حقه بالتواصل مع المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفية.

وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه، يقوم باقي المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هربًا مستقلين السيارات المُشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، بتجديد حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.