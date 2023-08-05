فوضى في ميدان يونيون سكوير بسبب بلاي ستيشن والشرطة تتدخل (شاهد)

تدفق مئات الأشخاص إلى ميدان "يونيون سكوير" في منهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، عصر أمس الجمعة، بعد وعد أطلقه أحد مشاهير "يوتيوب" بتوزيع وحدات وبتوزيع ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية.

ونشر أحد مشاهير يوتيوب، كاي سينات، وعدًا على خدمة البث المباشر "تويتش" بتوزيع وحدات تحكم ألعاب "بلاي ستيشن" مجانية، الجمعة، في ميدان "يونيون سكوير" في الساعة 4 مساءً، حيث حضر المئات من الأشخاص، فقط ليدركوا أنه لم يكن هناك مثل هذه الهبة.

ووثق مقطع فيديو لحظة تجمهر المئات في الساحة منتظرين هدايا البلايستيشن .

وأظهرت لقطات مصورة شرطة مدينة نيويورك وهي تحاول احتواء وتفريق حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا في متنزه في منطقة مانهاتن.

وأظهرت لقطات أخرى نشرتها وسائل إعلام أمريكية ما رجحت أنها سيارة المؤثر عبر يوتيوب وهي تسير محملة بأشخاص تشبثوا بها من الخارج، سقط بعضهم خلال مغادرتها الموقع بسرعة.

وقدم المؤثر إلى الموقع، حيث حمله الحاضرون، لكن سرعان ما دبت الفوضى وظهر برفقة الشرطة.

https://twitter.com/i/status/1687573417438990337