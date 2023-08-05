تاليسكا: أريد التتويج بالبطولات في الموسم الجديد

تحدث البرازيلي تاليسكا نجم فريق النصر السعودي، عن اللعب تحت قيادة مدربه كاسترو ، ذلك قبل الرجاء البيضاوي المغربي في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).



أكد تالسيكا أنه طريقة التي أعطاها مدرب النصر، كاسترو، منحته أريحية بشكل أكبر، بالإضافة لتواجد مارسيلو بروزوفيتش وفوفانا أعطى الفريق أمان أكثر.



وتابع أنه أحرز العديد من الأهداف في الموسمين الماضيين، مع فريق النصر السعودي لكنني لم أحقق لقب الهداف من قبل، مؤكدا أن هدفي التتويج بالألقاب في وجود النجوم.



وتأهل النصر كوصيف مجموعته التي ضمت الزمالك، رفقة الشباب المتصدر، بعدما حصد العالمي 5 نقاط، خلف المتصدر الذي جمع 7 نقاط، فيما فشل الأبيض في التأهل بعدما حل ثالثا برصيد 4 نقاط.



ومن جانبه، أكد كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرجاء البيضاوي أنه سعيد بوصول إلى أبها والتأهل إلى دور ربع نهائي البطولة، مضيفا أن فريقه يشعر بالتعب مع توالي المباريات، لكن هدفهم الوصول إلى النهائي.



ويلتقي النصر نظيره الرجاء غدًا الأحد في دور ربع نهائي البطولة العربية.

