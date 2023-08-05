تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بخلية اللجان النوعية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، لجلسة 14 أكتوبر للمرافعة.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

من ناحية أخرى، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم السبت، قراراً بتأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل ،وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وفي سياقٍ آخر، أمرت جهات التحقيق في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت إرسال عينة من المواد المخدرة والأقراص للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على الأسلحة النارية والذخائر، وكذلك سحب عينة بول لكل المتهمين لبيان مدى تعاطيهم لتلك المواد المخدرة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص يقومون فيما بينهم بتكون تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات وأسلحة نارية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.