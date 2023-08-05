رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتورة أميرة الحوفي الحاصلة على جائزة المرأة المتميزة

استقبل رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوى، الدكتورة أميرة الحوفي الأستاذة في كلية التمريض بالجامعة والتي حصلت على جائزة المرأة المتميزة عالميًا لعام 2023 من المؤسسة العالمية للمؤثرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم الدكتور المنشاوى التهنئة لها وتمنى لها المزيد من التوفيق والنجاح، وأشاد بسمعة جامعة أسيوط عالميًا وحرص إدارة الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المشرفة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف المجالات

وعبرت الدكتورة أميرة الحوفي، عن شكرها للدكتور المنشاوى على استقبالها وتهنئتها، مؤكدة أن ذلك سيشجعها على مواصلة عملها البحثي والطبي والإنساني. يجدر بالذكر أن الدكتورة أميرة الحوفي لها إسهامات واضحة في المجال العلمي والبحثي والخيري والإنساني، وتعتبر واحدة من أفضل مائة عالم في مجال التمريض عالميًا لعام 2022، وتشغل منصب سفيرة للسلام الدولي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية

الدكتورة أميرة الحوفي

الدكتورة أميرة الحوفي