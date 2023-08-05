إجراء 55 ألف عملية جراحية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 54 ألف و985 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين ، على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 13 ألف و558 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات ، على مدار الـ 7 أشهر الماضيةمنها 8250 جراحة عيون، و1058 مخ وأعصاب، و716جراحة أورام، و2760 قسطرة قلبية، و183 أوعية دموية، و166 قلب مفتوح، و356 عظام، و53 قسطرة بالمخ، و16حالة زراعة قوقعة ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية ، والتي تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الإنتظار ، 54 ألف و985 عملية جراحية، مشيرا وكيل وزارة الصحة ، أن المبادرة الرئاسية ، تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة.