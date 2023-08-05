نجف العراقية.. عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012 (شاهد)

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا حول مدينة نجف بالعراق، وذلك تحت عنوان “اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.. مدينة نجف العراقية”.

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مدينة نجف تقع جنوب غرب العاصمة بغداد:

أفاد التقرير، أن مدينة نجف تقع جنوب غرب العاصمة بغداد، وهي المدينة الخامسة من حيث عدد السكان، ويوجد بها مرقد الإمام علي بن أبي طالب، الذي يمكن رؤيته من مسافة بعيدة، موضحًا: “مدينة نجف اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012”.

وأضاف: “يرجع تاريخ مدينة نجف إلى العصر الجاهلي، حيث كانت مركزًا للأديرة المسيحية، وأصبحت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب”، حيث يرجع أصل التسمية إلى المنجوف أي المكان الذي لا تصل إليه المياه.

مدينة نجف العراقية تتسم بالعديد من المعالم التاريخية:

ذكر التقرير أن مدينة نجف العراقية تتسم بالعديد من المعالم التاريخية أغلبها إسلامية، وتملؤها المكتبات والمساجد والمدارس الأثرية، بالإضافة إلى المراقد والمقامات، مشيرًا إلى أنه من أهم معالم المدينة “وادي السلام” الذي يضم 6 ملايين مقبرة، وأدرج في قائمة التراث العالمي.



