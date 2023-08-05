السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نجف العراقية.. عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012 (شاهد)

مدينة نجف العراقية
مدينة نجف العراقية

 استعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا حول مدينة نجف بالعراق، وذلك تحت عنوان “اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.. مدينة نجف العراقية”.

 

اقرأ أيضًا..  العراق.. انقطاع الكهرباء بالبصرة إزاء حادث احتراق صهاريج

مدينة نجف تقع جنوب غرب العاصمة بغداد:

 أفاد التقرير، أن مدينة نجف تقع جنوب غرب العاصمة بغداد، وهي المدينة الخامسة من حيث عدد السكان، ويوجد بها مرقد الإمام علي بن أبي طالب، الذي يمكن رؤيته من مسافة بعيدة، موضحًا: “مدينة نجف اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012”.

وأضاف: “يرجع تاريخ مدينة نجف إلى العصر الجاهلي، حيث كانت مركزًا للأديرة المسيحية، وأصبحت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب”، حيث يرجع أصل التسمية إلى المنجوف أي المكان الذي لا تصل إليه المياه.

 مدينة نجف العراقية تتسم بالعديد من المعالم التاريخية:

 ذكر التقرير أن مدينة نجف العراقية تتسم بالعديد من المعالم التاريخية أغلبها إسلامية، وتملؤها المكتبات والمساجد والمدارس الأثرية، بالإضافة إلى المراقد والمقامات، مشيرًا إلى أنه من أهم معالم المدينة “وادي السلام” الذي يضم 6 ملايين مقبرة، وأدرج في قائمة التراث العالمي.


 

مواد متعلقة

العراق.. انقطاع الكهرباء بالبصرة إزاء حادث احتراق صهاريج

العراق: دخول طائرتين جديدتين لأسطول الخطوط الجوية للبلاد

العراق والكويت يبحثان ملف ترسيم الحدود البحرية

العراق يبكى والنجوم يطالبون بإنهاء حياة خاطفى روح الطفل موسى ولاء