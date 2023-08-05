استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى في معامل جامعة أسيوط

بدأت عملية التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة في جامعة أسيوط، وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، عن تخصيص مقرين لمعامل التنسيق في كلية الآداب ومركز الحاسب الآلي في قطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، يتم ذلك وفقًا لتنسيق القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، التي بدأت اليوم السبت 5 أغسطس.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مكتب التنسيق الإلكتروني في جامعة أسيوط يحتوي على مكتبين، الأول في كلية الآداب، ويحتوي على معملين، الأول بسعة 33 جهاز كمبيوتر، والثاني بسعة 16 جهاز كمبيوتر. وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن عدد العاملين في المعمل هو 15 مختصًا. ويوجد مكتب آخر في مركز الحاسب الآلي في قطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويحتوي على 55 جهاز كمبيوتر، ويعمل به 11 مختصًا.