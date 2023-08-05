تحرير 91 مخالفة تموينية بمراكز بالمنيا

نفذت إدارات التموين بمراكز ومدن محافظة المنيا، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية، من أجل ضبط منظومة إنتاج رغيف الخبز مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك الأسواق ومحلات بيع الأغذية.

يأتي ذلك فى ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية، والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع والمنتجات.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير ١٦ مخالفة تموينية منها، تحرير ٥ مخالفات لأصحاب المخابز البلدية بمجلس قروى بردنوها ، شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، بالإضافة، إلى ١١ مخالفة للأسواق والمحال التجارية ، وضبط أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وذبح خارج المجازر والبيع ، بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سلع مجهولة المصدر ، ومصادرة ٢ طن سماد بدون فواتير ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين ، نفذت حملة تموينية ، على المحال التجارية بقرية صفانية ، وحررت ٥ مخالفات تموينية، شملت ( سلع بدون فواتير، عدم الإعلان عن التسعيرة )، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أن الوحدة المحلية حررت ٣١ مخالفة تموينية ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز والمحال التجارية بمجلس قروى إبشادات ، منها ، ١٥ للمخابز البلدية بقريتي بني خالد و قصر هور ، تنوعت بين (نقص وزن و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و عدم صرف بون )، إلى جانب ١٦ مخالفة للمحال التجارية لبيع سلع بدون فواتير والبيع بأزيد من السعر الرسمى و سلع مجهولة المصدر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، أشار تاج أبو سداح رئيس المركز ، إلى تحرير ٢١ مخالفة تموينية ، خلال حملات على المخابز البلدية بقرية اتليدم ، تنوعت بين ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم النظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجل تجارى - عدم الإعلان عن موعد التشغيل ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا ، قال عماد حسن رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية حررت ١٨ مخالفة تموينية ، خلال حملات على المحال التجارية ، تنوعت بين (ذبح خارج المجازر - بيئة - عدم وجود شهادات صحية - عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.